Xbox Game Pass: la serie di Yakuza sta per essere aggiunta a breve?

Durante lo scorso X019 è stato annunciato che la saga di Yakuza sarebbe arrivata su Xbox tramite il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass. Dal momento dell’annuncio non abbiamo più saputo quando, di preciso, sarebbero stati inseriti al catalogo Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2; anche se un nuovo indizio apparso in rete sembra suggerire che il brand targato SEGA stia per arrivare su Xbox a brevissimo.

L’indizio arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale del servizio Xbox Game Pass, che ha pubblicato uno screen con in primissimo piano una mail che lascia trasparire più di qualche indizio sui titoli che verranno aggiunti nel corso del prossimo periodo sul servizio Xbox.

La mail firmata Melissa McGamepass esordisce ringraziando in primis tutti gli utenti che hanno preso parte alla beta di Bleeding Edge, il prossimo titolo di Ninja Theory in uscita nel mese di marzo. Dopodiché si può notare all’interno della mail quelli che saranno i prossimi titoli che verranno aggiunti al catalogo Game Pass, ovviamente censurati dalla scritta “Redicted”. La cosa curiosa però, è come tutte le “Y” che appaiono nella mail sono state scritte in maiuscolo, e questo sta facendo speculare parecchio gli appassionati, pensando subito all’arrivo della saga di Yakuza.

Se questi indizi porteranno davvero al rilascio di Yakuza 0, Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 su Xbox Game Pass, lo scopriremo sicuramente nel corso dei prossimi giorni, con la possibilità che i tre titoli vengano rilasciati proprio entro la fine di febbraio. Pensate che stia per arrivare il momento di Yakuza su Xbox?