Xbox Game Pass Settembre 2019: ecco i nuovi giochi

Xbox Game Pass si aggiorna e introduce una serie di nuovi giochi per la versione console del servizio: ecco tutti i dettagli in merito.

Xbox Game Pass è il servizio in abbonamento di Microsoft che dà accesso a un catalogo in continua espansione di giochi. La casa di Redmond sta avendo successo con questa proposta, come abbiamo visto di recente con Gears 5, che è divenuto il miglior lancio di un gioco su Game Pass di sempre. Ora, inoltre, possiamo finalmente scoprire quali sono i giochi in arrivo sul servizio durante la seconda metà di settembre.

Vediamo insieme la lista completa dei giochi in arrivo su console, divisa per data:

19 Settembre :

Jump Force (Xbox One X Enhanced)

Bloodstainerd: Ritual of the Night (Xbox One X Enhanced)

26 Settembre:

Bad North Jotun Edition (Xbox One X Enhanced)

DiRT Rally 2.0 (Xbox One X Enhanced)

LEGO Worlds

Jump Force (qui la nostra recensione) ci permette di combattere nei panni di molti eroi e cattivi apparsi sulle pagine di Shonen Jump, con grandi nomi come Naruto, Goku e Luffy. Bloodstained, invece, è un gioco d’azione a scorrimento orizzontale in stile metroidvania ambientato in un castello infestato dai demoni.

Bad North è un brutale gioco di strategia in tempo reale con una struttura da roguelite nel quale dovremo difendere un regno dall’attacco di un’onda di vichinghi invasori. DiRT Rally 2.0 non ha certo bisogno di presentazioni: questo gioco di guida ci porterà in Nuove Zelanda, Argentina, Spagna, Polonia, Australia e USA. Infine, Lego Worlds ci permette di creare il nostro mondo in mattoncini per voi viverlo appieno insieme a creature e personaggi unici.

Diteci, cosa ne pensate di questa offerta? La seconda metà di settembre 2019 vi convince?