Come consuetudine, Microsoft tende ad aggiornare il proprio catalogo di Xbox Game Pass più volte durante il mese. Anche se settembre è ormai agli sgoccioli, infatti, l’azienda ha comunque inserito due nuovi titoli che renderanno felici i propri fan. Uno in particolare, anche se formalmente già presente in accesso anticipato, è un gioco che ha destato molta curiosità nei fan.

Stiamo parlando di Grounded e di Moonscars. Il più interessante dell’accoppiata è certamente il primo che, sviluppato da Obsidian, fa il suo debutto nel catalogo al day one. Sappiamo bene che non è una novità, uno dei punti forti di Xbox Game Pass è proprio la presenza di titoli inseriti il giorno stesso del lancio. Grounded, inoltre, è realizzato da uno degli studi interni di Xbox e, di conseguenza, si garantisce questo ingresso nel catalogo.

Grounded, di cui trovate una nostra recensione esaustiva, è un survival che si ispira a film come Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Proprio come accade nella pellicola, infatti, il protagonista è un giovane che si trova nel giardino di un’abitazione americana dopo essere stato rimpicciolito. In mezzo ad una serie di pericoli, il giocatore dovrà tentare di sopravvivere per far recuperare la memoria al suo personaggio e tornare alla sua statura normale. Il gioco, ancor prima della sua uscita su Xbox Game Pass, ha ricevuto diverse recensioni positive e sicuramente potrà raggiungere un pubblico più vasto grazie al catalogo di Xbox.

Per quanto riguarda Moonscars, invece, si tratta di un soulslike in 2D che non ha ancora ricevuto particolari valutazioni dalla critica. Anche in questo caso, si tratta di un titolo appena uscito e già inserito nel catalogo di Xbox Game Pass. Le atmosfere e gli scenari sono piuttosto dark e ricordano l’immaginario di titoli come Bloodborne (che potete recuperare su Amazon). Tuttavia, lo stile grafico e la scelta del 2D rendono il titolo piuttosto differente dagli originali Souls.