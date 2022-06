Dalla sua nascita, Xbox Game Pass ha subito diversi cambiamenti. Dal tier Ultimate, che permette ai giocatori di utilizzare il servizio sia su console che su PC, fino all’arrivo del gioco in cloud. Il percorso di crescita del servizio della casa di Redmond non si è però di certo arrestato e continuerà nel 2023, quando il catalogo dei giochi disponibili si arricchirà con un nuovo benefit per i consumatori, ovvero le versioni demo dei giochi.

La feature (anticipata già nei giorni scorsi tramite alcuni rumor) è stata annunciata ufficialmente nella giornata odierna. Le demo su Xbox Game Pass fanno parte di un’iniziativa chiamata Project Moorcroft e arriverà, appunto, nel 2023. Il nuovo progetto consentirà ai giocatori di provare una selezione di giochi in dirittura d’arrivo sulle console (e PC) Microsoft, grazie a una serie di versioni di prova. A differenza di quanto avviene su PlayStation, le demo saranno disponibili per tutti gli abbonati, indipendentemente dal loro tier di abbonamento al servizio Microsoft.

Essendo agli inizi, Microsoft ha scelto di concentrarsi sulle demo di alcuni sviluppatori indipendenti. L’obiettivo è duplice: da una parte far conoscere il gioco a più utenti possibili, dall’altra fornire agli sviluppatori dei dati specifici sul gioco, a partire da quanti giocatori scaricheranno e proveranno la demo. La visibilità del titolo nel catalogo è poi un surplus aggiunto, che permetterà ai team di sviluppo di raggiungere nuovo pubblico, che magari non avrebbe mai messo le mani su un determinato titolo.

Project Moorcroft è un passo in avanti verso la crescita di Xbox Game Pass, così come l’inserimento dell’applicazione Xbox su Samsung. Grazie a una partnership esclusiva con il produttore coreano, i giochi di Xbox Cloud funzioneranno anche sui TV e sui monitor. Potete leggere maggiori dettagli sull’accordo tra Samsung e Microsoft visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.