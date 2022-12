Una delle armi più potenti di Microsoft, al momento, è il suo Xbox Game Pass. Ma se vi dicessimo che l’enorme utilizzo di questo servizio starebbe influendo negativamente sulle vendite tradizionali delle produzioni Xbox? Lo hanno evidenziato i redattori di Digital Foundry nel loro podcast DF Direct Weekly.

Andando oltre le recenti diatribe con Sony, è inutile negare che l’Xbox Game Pass è uno dei servizi attualmente più frequentati e redditizi all’interno del panorama videoludico. I suoi iscritti quasi non si contano più, accogliendo un vastissimo bacino d’utenza che punta principalmente alla qualità e all’accessibilità, piuttosto che all’esclusività connessa alle console. Così moltissimi fruiscono del servizio non solamente da Xbox ma anche da PC, ampliando a dismisura le potenzialità d’interazione offerte a tutti gli utenti abbonati.

Nell’analizzare, però, il grande successo del Pass, i ragazzi di Digital Foundry hanno messo in evidenza un vero e proprio rovescio della medaglia: “Molte persone non comprano più i giochi first party Microsoft con il Game Pass a disposizione. Le vendite sono crollate, no? Esaminando i dati di vendita si nota come i giochi first party segnino numeri bassissimi a causa del predominio dell’Xbox Game Pass. Pare siano crollate dell’80% [le vendite] rispetto all’epoca che ha preceduto il Game Pass, del resto i fedelissimi di Xbox sono strettamente legati a esso”, hanno detto Richard Leadbetter e John Linneman, riflettendo sull’impatto che questo portale sta avendo sul mercato stesso di Xbox.

Uno dei punti di forza del Pass è quello di fornire i nuovi videogiochi dal Day One, pur mettendoli comunque in vendita sugli scaffali a prezzo pieno (parecchie saranno le novità nel 2023 di Xbox Game Pass). Questa dinamica potrebbe tranquillamente trasformarsi in un’arma a doppio taglio. A ogni modo, i dati condivisi da Digital Foundry, non ci sarebbe neanche bisogno di specificarlo, non sono in alcun modo ufficiali, invitandovi quindi a prenderli sempre con le pinze.