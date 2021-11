Xbox Game Pass su PC in piena rivoluzione! Arrivano le mod, e non solo

Xbox Game Pass è un servizio in costante crescita ed evoluzione. Prima proposto da Microsoft sulle proprie console, e poi espanso anche al PC gaming e proiettato verso il futuro con il cloud gaming, il servizio di punta Xbox non sa stare fermo al suo posto per troppo tempo, e tra nuove uscite mensili e aggiornamenti vari c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire per gli abbonati.

L’ultima novità annunciata da Microsoft riguarda l’Xbox Game Pass per PC, e le novità in arrivo faranno molto piacere ai giocatori che preferiscono rimanere a giocare su PC piuttosto che spostarsi su PC. Come sottolinea la redazione di The Verge, l’app su PC del Game Pass si aggiornerà molto presto, permettendo ai giocatori di installare i giochi presenti nel servizio in qualsiasi cartella presente nel PC a loro scelta.

Le succose novità non finisco qui però, dato che come viene citato nell’articolo di The Verge, il prossimo aggiornamento dell’app di Xbox Game Pass permetterà ai giocatori PC di installare le mod nei giochi supportati. Due novità davvero molto interessanti e che vanno a rivoluzionare il servizio in abbonamento Microsoft su PC, avvicinandolo maggiormente a quello che è il DNA del gaming su quel tipo di piattaforme.

scoop: the Xbox app on Windows will soon let you install PC games into any folder, access those folders freely, and mod games. No more install headaches for Xbox Game Pass for PC games, or lost disk space🙏 full details here: https://t.co/hDONfJJxOR pic.twitter.com/xbx0Et7wGG — Tom Warren (@tomwarren) November 11, 2021

Attualmente non sappiamo ancora quando questo aggiornamento verrà reso pubblico, ma tutte le dichiarazioni lasciano presagire che tale aggiornamento sia in arrivo molto presto.