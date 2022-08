Appena in tempo per il rientro dalle vacanze estive, Microsoft ha annunciato i prossimi giochi che entreranno a far parte di Xbox Game Pass. I titoli fanno parte della seconda ondata di agosto delle nuove aggiunte e tra questi è presente un gioco che riconferma, ancora una volta, la partnershp strategica con Ubisoft, che da diverso tempo ha aggiunto moltissimi videogiochi del suo catalogo all’interno del servizio del colosso di Redmond.

Non si tratta di un mese decisamente entusiasmante, almeno a livello di uscire tripla A. Su Xbox Game Pass arriva oggi un solo gioco, ovvero Coffee Talk, un simulatore di chiacchierate ambientato a Seattle, dove i giocatori potranno fare la loro conoscenza di determinati abitanti della cittadina ed esplorare le loro storie. Nel corso di queste ultime settimane di agosto arriveranno nel servizio anche Midnight Fight Express, Commandos 3 in versione rimasterizzata, Tinykin, Opus: Echo of Starsong, Exapunks e Immortality. Il miglior titolo offerto, almeno a richiamo videoludico e di attenzione da parte dei giocatori è sicuramente Immortal Fenyx Rising, gioco di casa Ubisoft, che si unisce così ad Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2 e altri giochi che sono stati pubblicati sul servizio Microsoft.

Di seguito tutti i giochi inclusi ad agosto, con relativa data di uscita:

Coffee Talk (Cloud, Console e PC) – disponibile oggi

Midnight Fight Express (Cloud, Console e PC) – 23 agosto

Exapunks (PC) – 25 agosto

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Console e PC) – 25 agosto

Commandos 3 – HD Remaster (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

Immortality (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 30 agosto

Immortals Fenyx Rising (Cloud, Console e PC) – 30 agosto

Tinykin (Console and PC) – 30 agosto

Xbox Game Pass è disponibile su tutte le console Microsoft, oltre che su alcune smart TV selezionate. Ogni gioco prodotto in esclusiva da Xbox Game Studios viene incluso all’interno del servizio fin dal day one. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.