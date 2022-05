Neanche il tempo di riportarvi la notizia della disponibilità di Jurassic World Evolution 2 che Microsoft ha annunciato il catalogo completo dei giochi che si uniranno a maggio 2022 a Xbox Game Pass. Il reveal è avvenuto nel corso del primo pomeriggio, quando la casa di Redmond ha svelato ufficialmente i nuovi titoli che completeranno il mese in corso.

Tanti i giochi che si uniscono al catalogo e alcuni che invece diventano compatibili con il cloud. Tra le nuove aggiunte a Xbox Game Pass spiccano sicuramente Farming Simulator 22 e Sniper Elite 5, quest’ultimo che si unirà al Day One. Non mancano poi le avventure narrative, come Her Story e un pizzico di retrogaming, con Pac-Man Museum+. Scopriamo insieme tutti i titoli in arrivo divisi per data e piattaforma di destinazione.

*appears in a cloud of smoke* we've come to bring you a messagehttps://t.co/5u1gDQNclk pic.twitter.com/fiXQrw2uZf — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 17, 2022

Disponibili dal 17 maggio 2022

Her Story (PC)

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console e PC)

Little Witch in the Woods (Game Preview, Console e PC)

Skate (Cloud)

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, Console e PC)

Disponibili dal 19 maggio 2022

Farming Simulator 22 (Cloud, Console e PC)

Vampire Survivors (PC)

Disponibili dal 24 maggio 2022

Floppy Knights (Cloud, Console e PC)

Hardspace: Shipbreaker (PC)

Disponibili dal 26 maggio 2022

Sniper Elite 5 (Console e PC)

Disponibili dal 27 maggio 2022

Cricket 22 (PC)

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console e PC)

Oltre ai giochi ci sono diverse novità anche per quanto riguarda DLC e aggiornamenti tecnici. Da oggi è disponibile l’update di Grounded che introduce The Bugs Strike Back. Oltre 11 giochi sono inoltre compatibili con Xbox Touch Controls, tra cui Contrast, Visage, Kentucky Route Zero e Paradise Killer.

Xbox Game Pass: i giochi in uscita a breve

Infine, ecco la lista dei giochi che abbandoneranno Xbox Game Pass il 31 maggio 2022: