Oggi, martedì 15 novembre 2022 è un giorno alquanto speciale per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Proprio in queste ore sono stati rilasciati sul servizio due nuovi titoli tutti da giocare, grazie ai quali gli abbonati potranno intrattenersi per diverse ore. Parliamo ovviamente di Somerville e Pentiment; due titoli tanto diversi quanto affascinanti, ma come ben saprete il servizio Xbox non conosce alcun riposo, e in questi istanti Microsoft ha annunciato molte nuove esperienze che arriveranno nel catalogo da qui alla fine del mese.

L’annuncio è arrivato, come al solito, accompagnato da un corposo post sul sito ufficiale di Xbox, grazie al quale possiamo navigare e scoprire tutti quelli che saranno i prossimi giochi in arrivo su Xbox Game Pass (vi potete abbonare anche su Amazon). Anche il mese di novembre è stato capace di regalarci una manciata di belle sorprese videoludiche, e sebbene ci troviamo a esattamente metà mese, è bello sapere che nel corso delle prossime settimane ci sarà tanto altro di nuovo da giocare nell’abbonamento.

Una delle prossime esperienze da non perdere è senza ombra di dubbio Gungrave GORE. Parliamo di un action puro dalla prospettiva in terza persona sviluppato dal team sud-coreano Iggymod. In questa avventura che mischia lo stile anime asiatico ad ambientazioni cupe, i giocatori dovranno assumere il controllo del brutale Grave, un antieroe che trova particolare gusto nell’annientare orde di nemici ricoprendole di piombo e del proprio sangue.

we sensed you were wondering what's coming soonhttps://t.co/BXnxlDQ3ug pic.twitter.com/MQU6jBQobE — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 15, 2022

Vediamo nel dettagli quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel corso delle prossime settimane:

Pentiment – da oggi su console, PC e cloud

Somerville – da oggi su console, PC e cloud

Dune Spice Wars – dal 17/11 su PC (Game Preview)

Ghostlore – dal 17/11 su PC

Lapin – dal 17 /11 su console, PC e cloud

Norco – dal 17/11 su console e cloud

Gungrave GORE – dal 22/11 su console, PC e cloud

Insurgency Sandstorm – dal 29/11 su console e cloud

Soccer Story – dal 29/11 su console, PC e cloud

Warhammer 40.000 Darktide – dal 30/11 su su PC

Insomma, ci aspetta ancora una volta bella scorpacciata di titoli per tutti i gusti e su tutti i dispositivi dell’ecosistema Xbox.