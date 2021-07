Xbox Game Pass: tanti nuovi giochi in arrivo, su console c’è anche Microsoft Flight Simulator

Xbox Game Pass è un servizio molto caldo e parecchio utilizzato dall’utenza affezionata al marchio gaming di Microsoft su console e PC. Per questo l’attenzione degli abbonati è sempre molto alta nel momento in cui in cui la compagnia di Redmond annuncia l’immissione nel servizio di tutta una serie di giochi. In questa nuova infornata presto in arrivo, ci possiamo trovare una valanga di titoli nuovi, grandi ritorni e un paio di esclusive molto attese, soprattutto per gli abbonati al servizio su console.

Nella giornata di oggi sono stati aggiunti su Xbox Game Pass ben due giochi, ovvero: Battlefield V e Cris Tales. Il primo gioco non ha bisogno di presentazioni, e sarà aggiunto al servizio dedicato al cloud Xbox Game Streaming. Il secondo titolo, invece, è un gioco in salsa JRPG dal lato artistico meraviglioso e arriverà sia su console, su PC e sul servizio dedicato al Cloud. Oltre a questa coppia di titoli, però, nel corso dei prossimi giorni arriveranno altri giochi.

Tra questi giochi si può trovare una serie di esperienze che riuscirà a far gola ad tutta una serie di appassionati. Insieme a The Ascenti, Il pezzo grosso è sicuramente Microsoft Flight Simulator che, dopo essere stato lanciato su PC lo scorso agosto, sta per raggiungere Xbox Game Pass su console a partire dal prossimo 27 luglio; ovvero al day one del gioco su console di nuova generazione Xbox Series X e Xbox Series S.

La lista dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass non finisce affatto qua, e nei prossimi giorni gli abbonati a tale servizio saranno in grado di giocare anche con:

Battlefield V – da oggi su cloud

Cris Tales – da oggi su cloud

Atomicrops – dal 22 luglio su console, PC e cloud

Raji: An Ancient Epic – dal 22 luglio su console, PC e cloud

Last Stop – dal 22 luglio su console, PC e cloud

Blinx: The Time Sweeper – dal 26 luglio su console e cloud

Crimson Skies: High Road to Revenge – dal 26 luglio su console e cloud

Microsoft Flight Simulator – dal 27 luglio su console, PC e cloud

Lethal League Blaze – dal 29 luglio su console, PC e cloud

Omno – dal 29 luglio su console, PC e cloud

Project Wingman – dal 29 luglio su PC

The Ascent – dal 29 luglio su console, PC e cloud

Una vera e propria scorpacciata in arrivo, ma quale di questi non vede assolutamente l’ora di giocare?