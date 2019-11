Xbox Game Pass: aggiunto il tasto “Sorprendimi”, ecco cosa fa

Xbox Game Pass introduce il tasto "Sorprendimi" all'interno del servizio, anche se per ora solo nella versione di Preview, ecco cosa fa.

Uno dei punti di forza della proposta videoludica di Microsoft è Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a un ampio catalogo di giochi realizzati sia dai team first party (come Sea of Thieves e Gears 5) che dai team di terze parti. Ci sono molte opere e alcune sono meno note di altre, alle volte potremmo anche dimenticarci che un certo gioco è disponibile nel servizio e i suggerimenti potrebbero non mostrarlo.

Se vi serve una mano per trovare il prossimo videogame da provare, Microsoft ha la soluzione per voi: il tasto Sorprendermi. Non è del tutto chiaro, in questo momento, se la sezione è in base a quelli che sono i nostri gusti (ovvero in base ai titoli che abbiamo già giocato), oppure se venga scelto un gioco in modo completamente casuale. In ogni caso, il sistema andrà a indicarci quale potrebbe essere il prossimo titolo da provare.

Attualmente il tasto Sorprendimi è disponibile unicamente per gli utenti del Programma Preview all’interno del gruppo Alpha Skip-Ahead. La preview include anche altre funzioni, come la possibilità di personalizzare la dashboard.

Non è un’aggiunta rivoluzionaria, ma dimostra come Microsoft sia sempre attenta a implementare novità per il proprio servizio: Xbox Game Pass è attualmente uno dei più apprezzati dal pubblico. Vi ricordiamo che è disponibile su PC e su Xbox One, anche se i cataloghi non coincidono alla perfezione. Infine, vi ricordiamo anche che tutti i giochi degli Xbox Game Studios saranno sempre disponibili fin dal D1 sul servizio. Diteci, cosa ne pensate?