Xbox Game Pass: tripla A sta per lasciare il servizio, ultima chance per giocarlo

Quando si parla di Xbox Game Pass, di solito si va a elogiare un servizio che offre ai propri abbonati una valanga di videogiochi di ogni genere, ma non solo. Da qualche mese, ormai, è possibile usufruire di tale abbonamento non più solamente su console Xbox o PC, ma anche in cloud attraverso i dispositivi mobile. A questo aggiungiamoci una parco titoli che comprende giochi di più generazioni e di varia natura, ed ecco in breve perchè Game Pass è costantemente sulla bocca di moltissimi appassionati.

Con un catalogo di esperienze così ampio, ogni tanto ci sono dei giochi che abbandonano Xbox Game Pass, anche con poco preavviso. Stando a quanto viene suggerito dall’app del servizio Microsoft, ci sono ben quattro nuovi giochi che presto lasceranno il Game Pass. Tra questo poker di esperienze c’è anche un popolarissimo tripla A che è stato aggiunto al servizio solamente tre mesi fa: parliamo di GTA 5.

L’open world targato Rockstar Games è sulla piazza da ben otto anni ed è ancora oggi uno dei titoli più giocati. La presenza di GTA 5 all’interno dell’Xbox Game Pass era un’opportunità parecchio ghiotta per coloro che non si erano ancora avvicinati al titolo, o per tutti coloro che volevano tornare a farsi qualche giro all’interno di Los Santos. Bene, sebbene non ci sia ancora una data precisa, è possibile che GTA 5 abbandoni il servizio Xbox a fine mese, ma avete ancora qualche giorno per giocarci.

Stando all’app, però, insieme a GTA 5 ci sarebbero altri tre giochi che andranno a lasciare Xbox Game Pass, e tra questi troviamo: The Touryst, It Lurks Below e Undermine. Anche se abbandonano questi quattro giochi, in questo periodo ne arriveranno altri di grande impatto, tra questi troviamo Microsoft Flight Simulator su console e la nuova esclusiva The Ascent.