Su Instant Gaming è disponibile una fantastica offerta per Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi, il servizio che vi darà accesso a centinaia di giochi su console e PC. Lo trovate a soli 49,39€ invece di 80,99€, con uno sconto del 39%, un'occasione imperdibile per godersi mesi di intrattenimento a un prezzo decisamente vantaggioso.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi è la soluzione ideale per tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano accedere a un vasto catalogo di titoli senza dover acquistare ogni singolo gioco. È consigliato sia ai possessori di console Xbox che ai giocatori PC, grazie alla compatibilità multipiattaforma. Con uno sconto del 39%, passando da 80,99€ a soli 49,39€, rappresenta un'opportunità eccellente anche per chi vuole avvicinarsi al servizio per la prima volta senza un grande investimento iniziale.

Questo abbonamento soddisfa l'esigenza di avere sempre nuovi giochi a disposizione, inclusi i titoli day one di Microsoft Studios, oltre ai vantaggi del Xbox Live Gold per il multiplayer online e i benefici di EA Play. È perfetto per chi gioca regolarmente e vuole risparmiare sull'acquisto dei singoli titoli, per le famiglie con più giocatori in casa e per chi ama esplorare generi diversi senza rischi economici. Tre mesi di intrattenimento garantito a un prezzo decisamente competitivo.

Con Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi, avrete accesso a un catalogo di centinaia di giochi su Xbox e PC, inclusi i titoli day one. Il servizio comprende anche Xbox Live Gold per il multiplayer online e i vantaggi EA Play.

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