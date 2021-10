Xbox Game Pass Ultimate gratis 2 mesi, ecco come ottenerli

L’Xbox Game Pass Ultimate è una delle due offerte di Xbox per poter ricevere mensilmente titoli da giocare gratuitamente. Precisamente, al costo di 12,99€, aggiunge svariate funzionalità aggiuntive rispetto all’abbonamento più piccolo, Xbox Game Pass, e per una differenza di soltanto 3 euro vale la pena prendere quello più grosso. Ad ogni modo, non avrete più bisogno di preoccuparvi del prezzo: da adesso, infatti, è possibile ottenere l’abbonamento gratuitamente!

Il motivo di ciò è la collaborazione tra Discord e Xbox, annunciata soltanto pochi giorni fa. Questa, nello specifico, riguarda l’abbonamento a Nitro su Discord, il quale è conosciuto per conferire premi a tema gaming a tutti i suoi fruitori. Ebbene, da oggi tutti gli utenti che sottoscriveranno questo abbonamento (e tutte le persone che già lo posseggono) avranno la possibilità di riscattare un abbonamento di Xbox Game Pass Ultimate in modo totalmente gratuito e dalla durata di due mesi, con tutte le normali funzionalità del caso.

Per poter usufruire di questo bonus, una volta acquistato il vostro abbonamento a Discord Nitro, dovrete semplicemente andare nella sezione Regali e riscattare il codice dell’abbonamento a Xbox. Fate attenzione, però, poiché questo sarà disponibile soltanto per gli utenti della console Microsoft che non hanno mai sottoscritto un abbonamento prima. Ciò significa che se avete già usufruito dell’Xbox Game Pass in passato, non avrete accesso a quest’offerta.

Discord Nitro + Xbox Game Pass

Nitro subs get 2 free months of Game Pass Ultimate. That’s access to 100+ games across PC, mobile, and Xbox, plus perks & access to features like cloud gaming.

Claim yours from the gift inventory before April 26, 2022. pic.twitter.com/QczyZWBQUg

— Discord (@discord) October 26, 2021