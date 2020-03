Xbox Game Pass: ecco le ricompense per gli abbonati

Oggi, 18 marzo, Xbox ha annunciato l’arrivo di Xbox Game Pass Perks, una sorta di bonus aggiuntivo per i possessori di Game Pass Ultimate. Lanciato per la prima volta nel giugno 2017, gli ideatori di Xbox Game Pass hanno dichiarato di averlo creato “con lo scopo di offrire un abbonamento che dai contenuti decisamente vantaggiosi in termini di giochi disponibili”. Con l’aggiunta di Perks, tutti i membri abbonati al servizio Ultimate riceveranno regolarmente, da ora in poi, nuovi benefici esclusivi, come DLC e contenuti aggiuntivi di vario genere, tutti rigorosamente gratuiti con la membership.

Per iniziare la raccolta, in questo mese i membri potranno riscattare i seguenti Perks gratuitamente:

Phantasy Star Online: questo J-RPG, uno dei più grandi, ci permetterà di entrare nel mondo di gioco con un bundle esclusivo , che include emotes uniche, cosmetici in-game, come una giacca Xbox, un biglietto gold Mission Pass, denaro in game e un cristallo Meseta;

, che include emotes uniche, cosmetici in-game, come una giacca Xbox, un biglietto gold Mission Pass, denaro in game e un cristallo Meseta; World of Tanks Mercenaries: un free-to-play ambientato nel corso del 20esimo secolo e incentrato sullo scontro tra carri armati, vede l’aggiunta di tre nuovi potenti carri e tanto altro;

e tanto altro; Sea of Thieves: all’esperienza di pirati per eccezione, Perks aggiunge delle vele ancestrali ispirate ad Ori , una polena, uno scafo e una bandiera per decorare la nostra nave;

, una polena, uno scafo e una bandiera per decorare la nostra nave; Smite: per il MOBA numero uno su Xbox, Perks permette di diventare “divini” con un bundle contenente 5 Dèi, skin speciali per i personaggi e pacchetti voce per cavalcare la battaglia degli dèi con stile.

I direttori hanno annunciato, in seguito, che Xbox Game Pass vedrà l’aggiunta di nuovi Perks ogni qual volta il catalogo di titoli disponibili verrà aggiornato. Inoltre, non c’è bisogno di registrarsi o iscriversi al programma, tutti i membri possessori del Game Pass Ultimate lo potranno trovare all’interno della sezione dedicata al Game Pass su Xbox, nella nuova app (attualmente in beta) di Xbox per PC, o tramite l’apposita app per smartphone.

Concludiamo la notizia segnalandovi che, qualora non siate possessori di del servizio ultimate, potrete unirvi al programma a partire da oggi, al costo temporaneo di un dollaro (92 centesimi al cambio dollaro-euro odierno). Inoltre, gli sviluppatori ci tengono a ricevere dei feedback da parte dei membri, affinchè possano migliorare l’esperienza del Game Pass: fategli sapere cosa ve ne pare del programma, dunque!