Xbox Game Pass, un nuovo gioco è in arrivo al dayone

Sempre più titoli entrano a far parte dell’enorme catalogo di Xbox Game Pass al loro rilascio, segno di una sempre maggiore importanza del fortunato servizio di Microsoft. Victoria III di Paradox Interactive è stato rivelato durante il PdxCon 2021, quindi molto di recente, e già ora veniamo a scoprire che sarà pubblicato al rilascio anche su Xbox Game Pass per PC. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un titolo strategico realizzato da Paradox Interactive, successore di Victoria II rilasciato ben dieci anni fa, nell’ormai lontano 2010.

Nel corso degli anni, non a caso, gli appassionati di tutto il mondo hanno sempre continuato a chiedere un sequel a gran voce e ora che le loro speranze si sono concretizzate hanno motivo in più per gioire. La notizia è giunta proprio nelle ultime ore, quando il profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass per PC ha svelato a sorpresa l’arrivo di Victoria III. Attualmente, purtroppo, oltre al tweet che vi lasciamo di seguito non abbiamo ulteriori informazioni, tra cui un’eventuale data di rilascio.

Rispetto ai capitoli precedenti, da Victoria III potremo aspettarci una maggiore varietà di approcci al gameplay strategico, oltre che un nuovo sistema diplomatico per gestire nel migliore dei modi le alleanze o rivalità con gli altri stati. I giocatori dovranno quindi sfruttare questa novità per avanzare nel titolo e ragionare prima di prendere una decisione per evitare quindi di farsi nemica una fazione che magari sarebbe stato meglio fosse un’alleata.

There are strategy games, then there are GRAND strategy games Victoria 3 is the latter and it's coming day 1 pic.twitter.com/SQNer5LQQk — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) May 21, 2021

È evidente che Microsoft crede sempre più nel suo servizio, ma ad essere molto interessante è il modo in cui vuole puntare a differenziare il catalogo attraverso le piattaforme. La casa di Redmond conosce molto bene i giocatori e sa qual è il genere di titoli più ricercati dagli utenti PC, motivo per cui la corrispondente controparte di Xbox Game Pass presenta titoli molto differenti rispetto a quelli che possiamo trovare su Xbox One e Xbox Series X.