Nella serata di ieri Microsoft ha svelato una nuova ondata di giochi in arrivo nel sempre più ricco Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento ci ha ormai abituati a una valanga di titoli di ogni genere, e anche il mese di novembre sarà una vera e propria festa della cuccagna per gli abbonati. Ieri sono stati annunciati la bellezza di otto nuovi giochi in arrivo, ma completamente a sorpresa Microsoft ne ha annunciato un nono in arrivo prossimamente e che farà molto piacere ai giocatori PC.

Tra i nuovi giochi in arrivo nel mese di novembre ci sono delle vere e proprie perle molto recenti. Tra queste va segnalata la presenza del nuovissimo Return to Monkey Island, gioco che ha segnato il ritorno dell’iconica saga di avventure grafiche punta e clicca. Oggi però si aggiunge un’esperienza molto interessante, con Microsoft che ha annunciato a sorpresa che prossimamente potremo giocare a Dune Spice Wars nella versione PC di Xbox Game Pass.

Il nuovo gioco ambientato nell’universo di Dune è uno strategico in tempo reale 4X, e ci porta a vivere un’esperienza videoludica pesantemente incentrata su quelle che sono le tematiche più importanti dell’opera di Frank Herbert. L’annuncio dell’arrivo di questo titolo su Xbox Game Pass (potete abbonarvi anche grazie ad Amazon) è stato accompagnato da un trailer dedicato, il quale ci permette di scoprire che oltre al gioco base sarà disponibile nel servizio anche il corposo aggiornamento Sand and Air.

Purtroppo al momento questo è tutto quel che sappiamo sull’arrivo di Dune Space Wars nel servizio Microsoft. Non è ancora chiaro quando debutterà lo strategico su Xbox Game Pass, ma stando a quanto emerge dal trailer il tutto dovrebbe accadere prossimamene. Nell’attesa il Game Pass saprà sicuramente soddisfarvi con un numero altissimo di esperienze, tutte perfette per ogni tipo di appassionato e anche per coloro a cui piace curiosare passando da un gioco all’altro senza soluzione di continuità.