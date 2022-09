Questa mattina c’è stato un nuovo evento digitale targato Xbox, con la compagnia di Redmond che ha imbastito una conferenza quasi del tutto dedicata al pubblico nipponico. L’evento è durato circa un’oretta, e sebbene non abbia portato con sé nuovi annunci roboanti, gli appassionati possono essere soddisfatti delle novità in arrivo nel corso dei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda i giochi che debutteranno all’interno del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.

Il servizio Xbox è ormai uno dei cavalli di battaglia della compagnia, e a ogni evento scopriamo sempre nuovi giochi che vanno a rimpolparne il catalogo. Questa sorta di tradizione è stata esaudita anche durante l’evento digitale trasmesso durante il Tokyo Game Show 2022. Tra tutti i nuovi annunci ci sono titoli già noti, ma anche delle novità che faranno parecchio gola agli appassionati e agli abbonati al servizio Xbox.

Uno dei pezzi da novanta è sicuramente Deathloop, con il più recente titolo Arkane Studio che abbandona l’esclusività console PlayStation per abbracciare anche l’ecosistema Xbox e Xbox Game Pass. Da citare anche l’arrivo nel servizio di Persona 5 The Royale, uno dei JRPG più amati degli ultimi anni e che ha contribuito a fare la storia di questo seguitissimo genere. C’è spazio anche per alcune gradite sorprese, come per esempio i due capitoli di Ni No Kuni, Palworld e Assassin’s Creed Odyssey.

Vediamo nel dettaglio tutti i giochi in arrivo sul Game Pass annunciati questa mattina:

Persona 5 The Royal

Wo Long: Fallen Dynasty

BlazBlue: Cross Tag Battle

Guilty Gear Strive

Naraka Bladepoint

Ni No Kuni Remastered

Ni No Kuni 2

Danganronpa V3

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Dyson Sphere Program

Palworld

Deathloop

Assassin’s Creed Odyssey

FUGA Melodies of Steel

Una bella lista piena di titoli tutti diversi nei generi e nella grandezza della produzione. Ancora una volta il servizio Xbox si dimostra il non plus ultra sia che giochiate su console, su PC o tramite il cloud.