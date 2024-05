Xbox Game Pass: una valanga di giochi in arrivo, ecco quali

Xbox ha annunciato l'arrivo di numerosi in titoli in arrivo su Xbox e PC Game Pass dalla seconda parte dei maggio in avanti. Tanta varietà tra piccole esperienze a giochi molto attesi, ma andiamo a vederli nel dettaglio.

NHL 24 (Cloud)

(Cloud) Chants of Sennaar (Xbox, PC, Cloud)

(Xbox, PC, Cloud) Hauntii (Xbox, PC, Cloud)

(Xbox, PC, Cloud) Humanity (Xbox, PC, Cloud)

(Xbox, PC, Cloud) Moving Out 2 (Xbox, PC, Cloud)

(Xbox, PC, Cloud) Rolling Hills (Xbox, PC, Cloud)

(Xbox, PC, Cloud) Galacticare (Xbox Series X|S, PC, Cloud )

(Xbox Series X|S, PC, Cloud ) Immortals of Aveum (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) Lords of the Fallen (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) Senua's Saga Hellblade 2 (Xbox Series X|S, PC, Cloud)

(Xbox Series X|S, PC, Cloud) Fireworks (PC)

Come potete vedere, oltre a giochi relativamente più piccoli e immediati come Moving Out 2, Hauntii, Rolling Hills o Chants of Sennaar, è possibile trovare Hellblade 2 (attesa esclusiva Xbox e PC in arrivo il 21 maggio), Humanity, Lords of the Fallen, Immortals of Aveum e NHL 24. Avremo anche il gestionale Galacticare e Fireworks.

Di seguito, invece, i giochi che verranno rimossi dall'abbonamento:

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console, and PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Console, and PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console, and PC)

Pac-man Museum Plus (Cloud, Console, and PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Console, and PC)

Railway Empire II (Cloud, Console, and PC)

Insomma un mese molto interessante questo maggio per tutti gli abbonati al servizio Microsoft. Che cosa giocherete questo mese? Fatecelo sapere nei commenti.