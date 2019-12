Xbox Game Studios, il team di We Happy Few: “Totale libertà creativa in Microsoft”

Xbox Game Studios al momento può contare in tutto su 15 team di sviluppo dopo la recente acquisizione di Double Fine e la creazione di un gruppo ad hoc dedicato ad Age of Empires. Con l’annuncio di Xbox One Series X, uno di questi, l’inglese Ninja Theory aveva mostrato uno dei titoli di punta del lancio della prossima console, ovvero Senua’s Saga Hellblade II. All’E3 2018 Microsoft aveva annunciato anche l’acquisizione di Companion Games, si tratta del team di sviluppo responsabile del gioco di avventura We Happy Few la cui estetica è liberamente ispirata allo stile introdotto dal primo BioShock.

In un documentario dedicato proprio allo sviluppo del titolo pubblicato nel 2018, Companion Games ha anche affrontato gli aspetti relativi all’acquisizione da parte di Xbox Game Studios e in particolare sulle condizioni di lavoro del team. Gli sviluppatori spiegano che “cercare di mantenere la propria indipendenza creativa in un’azienda come MS non è così difficile come si possa pensare. Tutto dipende dallo stile di leadership interno a Microsoft che comprende pienamente il valore della creatività e dei giochi realizzati con questo approccio”.

Nel documentario gli sviluppatori di Companion Games spiegano che quando si sono uniti a Xbox Game Studios, gli è stato semplicemente detto di continuare a fare quello che gli riusciva meglio ma questa volta con un budget a disposizione. “Ci è stato detto di continuare a realizzare titoli strani, qualcosa che fosse diverso. Quindi da un punto di vista creativo è la condizione ideale” hanno aggiunto.

Con l’avvicinarsi di Xbox Series X, Microsoft ha annunciato dei piani ambiziosi per i propri team partner. Parlando alla testata GamesRadar, il responsabile degli Xbox Game Studios, Matt Booty aveva espresso l’intenzione di Microsoft di cambiare rispetto al passato le tempistiche di rilascio dei titoli degli Xbox Game Studios . L’obiettivo è quello di riuscire a pubblicare almeno un gioco sviluppato dai team interni ogni tre, quattro mesi.