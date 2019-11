Xbox Game Studios: entro la fine dell’anno verranno annunciati nuovi giochi

Dopo il ricchissimo Inside Xbox a cui abbiamo assistito durante lo scorso X019 di Londra, sembra che Microsoft sia già pronta a mostrare altri nuovi giochi targati Xbox Game Studios entro la fine di quest’anno. Queste prossime presentazioni dovrebbero essere svelate sul palco della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019, ultimo evento papabile per mostrare ciò che la casa di Redmond ha in cantiere.

In un’intervista rilasciata alla redazione di Windows Central, Matt Booty, il capo di Xbox Game Studios ha parlato di come, finalmente, Microsoft abbia numerosi studi di sviluppo che stanno lavorando a una mole di titoli mai vista prima d’ora nella storia di Xbox. Inoltre Booty ha affermato che qualcuno di questi progetti verrà svelato proprio entro la fine del 2019.

Il capo degli Xbox Game Studios ha dichiarato: “Siamo giunti al momento in cui abbiamo Xbox Scarlett e xCloud sotto i riflettori. Quindi penso che sia proprio ora il momento giusto di dedicare molta energia allo sviluppo dei giochi, assicurandoci che tutti gli studi stiano lavorando bene ai propri prossimi progetti”. Parlando più nel dettaglio su cosa stanno facendo gli studi, Booty ha affermato “Tutti gli studi hanno qualcosa a cui stanno lavorando. Abbiamo diversi progetti senza non ancora annunciati, in particolare con il nostro team publisher. Abbiamo Halo, che è in sviluppo e che accompagnerà il lancio di Scarlett. Abbiamo tutti i nostri studi che lavorano sui loro progetti. Penso che si vedranno cose non ancora annunciate prima della fine dell’anno.”

Come già accennato, la finestra più probabile dove verranno svelati questi nuovi titoli targati Xbox Game Studios sarà proprio durante i The Game Awards. Vi ricordiamo che la cerimonia di premiazione verrà trasmessa in diretta su tutti i canali ufficiali il prossimo 12 dicembre, alle 2:30 del mattino, orario italiano. Cosa vi aspettate dai prossimi annunci Xbox? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.