I documenti emersi nel corso del processo della Federal Trade Commission (FTC) contro Microsoft continuano a gettare luce su dichiarazioni da parte di persone di rilievo dell’industria dei videogiochi. Proprio di recente è saltata fuori un’affermazione di Jim Ryan, presidente e CEO di PlayStation, abbastanza audace riguardo a Xbox Game Pass.

Nelle dichiarazioni, Ryan afferma di aver consultato “tutti i publisher” nel mondo dei videogiochi, e che questi erano unanime nell’esprimere il loro dissenso nei confronti di Game Pass. Secondo Ryan, Game Pass sarebbe stato “distruttivo dal punto di vista del valore“, sia a livello individuale che per l’intera industria.

Ora, vien da subito da chiedersi chi Ryan avrebbe consultato quando si riferisce a “tutti i publisher”, considerando che solo di recente abbiamo visto Lies of P, Payday 3 sul Game Pass e arriveranno diversi giochi di SEGA, Plaion, EA, Ubisoft e chi più ne ha e più ne metta. Non è che il CEO di PlayStation ha espresso un’affermazione alquanto errata?

Oltre a tutto ciò bisogna anche ribadire che molti publisher e sviluppatori hanno espresso parole al miele per il servizio in abbonamento di Microsoft, che sta aiutando non poco le software house (soprattutto quelle indipendenti) a piazzare più copie sul mercato. Starfield, per esempio, conferma che tutto sta funzionando come dovrebbe.