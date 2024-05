Xbox Games Showcase, ecco cosa vedremo per Jez Corden

Mancano poche settimane all'Xbox Games Showcase, l'evento previsto per il 9 giugno alle ore 19:00 italiane. Mentre l'attesa cresce, Jez Corden, giornalista di Windows Central con accesso a fonti interne a Microsoft, ha condiviso alcune delle sue previsioni sui giochi che potrebbero far parte della lineup dell'evento.

Secondo Corden, ci sono grandi aspettative su titoli già noti ma di cui si attendono aggiornamenti significativi come Fable, Perfect Dark e State of Decay 3. In particolare, il giornalista ha rivelato che State of Decay 3 e Perfect Dark stanno procedendo molto bene, mentre ha accennato a qualche difficoltà nei progetti di Everwild e Contraband.

Avowed, già svelato in passato, è un altro titolo che potrebbe ricevere attenzioni durante l'evento (anche perché è previsto per quest'anno). Al contrario, giochi come Marvel's Blade e Clockwork Revolution, recentemente annunciati, potrebbero non essere nel focus principale di quest'anno a causa della loro fase ancora iniziale di sviluppo.

Non sono attese novità da parte di 343 Industries, che sembra stia prendendo il tempo necessario per sviluppare il prossimo capitolo della saga di Halo. Altri giochi che potrebbero apparire includono Microsoft Flight Simulator 2024, Towerborne e South of Midnight, con rilasci ipoteticamente più imminenti.

Una delle voci più calde riguarda la serie Gears of War, con aspettative importanti per un Gears 6 che sembra essere pronto per essere svelato. Un'altra possibile sorpresa potrebbe essere il ritorno di Killer Instinct, presumibilmente sviluppato da Iron Galaxy.

Corden ha anche accennato alla possibilità di annunci relativi al supporto multipiattaforma per titoli Xbox come Halo, Forza e Gears su console come PlayStation e Nintendo, sotto il progetto con nome in codice "Latitude". In questo contesto, il nuovo gioco della serie Doom, sottotitolato "Year Zero", potrebbe essere uno degli annunci in arrivo in contemporanea. Ma ricordiamo, sono solo ipotesi.

Infine, nonostante sia meno probabile, non si può escludere del tutto un annuncio relativo a nuova hardware da parte di Xbox, magari anticipando dettagli su una futura console.

La conferenza promette di riservare spazio anche a un misterioso nuovo titolo, che molti sospettano possa essere il prossimo Call of Duty. Con tutte queste speculazioni e previsioni, l'attesa per l'Xbox Games Showcase continua a crescere. Resta da vedere quali di queste anticipazioni si riveleranno corrette il prossimo 9 giugno.

Nel corso dei prossimi giorni, arriveranno anche le nostre previsioni.