Xbox Games With Gold: ecco i giochi gratis di gennaio 2019

Come ogni mese, Major Nelson ci informa su quali saranno i giochi gratis in arrivo a gennaio 2019 con Games With Gold per i membri Xbox Live Gold. Due di questi saranno per Xbox One e due saranno per Xbox 360: ovviamente sarà possibile giocarli sull’ultima console di casa Microsoft grazie alla retrocompatibilità.

Su Xbox One, i membri Xbox Live Gold potranno scaricare Celeste senza costi aggiuntivi durante l’intero mese di gennaio. Inoltre, dal 16 gennaio al 15 febbraio avranno accesso al WRC 6 FIA World Rally Championship.

Su Xbox 360, a partire dal primo gennaio fino al 15, sarà disponibile Lara Croft e il Guardiano della Luce. Dal 16 gennaio fino alla fine del mese, invece, si potrà fare il download di Far Cry 2, sempre senza costi aggiuntivi. Diteci, cosa ne pensate dell’offerta del prossimo mese? È di vostro interesse?