Xbox Games with Gold: ecco i giochi gratis di giugno 2020

Ieri abbiamo finalmente scoperto il primo gioco gratis di PS Plus, già disponibile al download, mentre ora è il momento del servizio di Microsoft: Xbox Games With Gold. Tramite Xbox Wire sono stati annunciati i nuovi giochi gratis che saranno disponibili al download a partire da giugno 2020 su Xbox One e 360. Vediamo insieme qual è la proposta del mese di Microsoft.

Ecco in elenco i giochi gratis di Xbox Games with Gold del mese di giugno 2020, con periodo di disponibilità:

Shantae and the Pirate’s Curse: disponibile su Xbox One dal 1 giugno al 30 giugno

Coffee Talk: disponibile su Xbox One dal 16 giugno al 15 luglio

Detroy All Humans: disponibile su Xbox One e Xbox 360 dal 1 giugno al 15 giugno

Sine Mora: disponibile su Xbox One e Xbox 360 dal 16 giugno al 30 giugno

Shantae and the Pirate’s Curse ci permette di prendere il controllo del genio più amato del mondo dei videogiochi. Dopo aver perso le sue abilità magiche, Shantae deve unirsi con la sua nemesi, Risky Boots, per salvare Sequin Land. Dovremo combattere mostri, boss e ottenere armi per eliminare una minaccia oscura e malvagia, oltre che per riottenere i nostri poteri.

Coffee Talk ci fa impersonare il proprietario di un bar in un gioco dal ritmo rilassante: potremo immergerci nelle storie degli abitanti di una città dal sapore fantasy e servire le bevande più particolari a nostra disposizione. Si tratta di un gioco dal forte taglio narrativo che sarà apprezzato da chi cerca qualcosa di tranquillo e profondo.

Destroy All Humans è invece l’esatto opposto: come parte dell’armata Cryptosporidium 137 dovremo conquistare l’umanità via terra e via aria usando un ampio arsenale di armi aliene. Infine, Sine Mora è uno shoot ‘em up che si focalizza sulla distruzione di massa e sulla manipolazione del tempo. Dispone di una modalità Storia e di una Arcade che metteranno alla prova le nostre abilità con il genere.