Xbox Games With Gold: svelati i giochi gratis di giugno 2021

Dopo una giornata ricca di annunci interessanti e a sorpresa come quella attuale, non poteva mancare l’arrivo dei nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold. Come di consueto, l’annuncio arriva direttamente dalle pagine social del servizio Microsoft, all’interno del quale ci vengono presentati i quattro giochi che gli utenti abbonati a tale servizio saranno in grado di riscattare a costo di un abbonamento nei prossimi giorni.

Come è ormai una consuetudine, i giochi in regalo per gli abbonanti al servizio Xbox Live Gold saranno quattro: due appartenenti alla generazione One e due alla generazione 360. I primi due titoli sono The King’s Bird e Shadow Awakening. Il primo ci porterà a vivere un’avventura bidimensionale ricca d’azione e che ha luogo in un mondo fantastico e colorato. Il secondo, invece, è un RPG in visuale isometrica con combattimenti tattici in tempo reale.

Per quanto riguarda i due giochi provenienti dalla generazione Xbox 360, nel mese di giugno verranno regalati: Neo Geo Battle Coliseum, una collection ricca dei migliori picchiaduro e picchiaduro a scorrimento targati Neo Geo; e infine viene proposto Injustice Gods Among Us, il picchiaduro suereroistico che comprendere nel suo roster tutta una serie di personaggi fumettistici della DC Comics.

https://twitter.com/IdleSloth84/status/1397568757367726084

Per quanto riguarda le date, sia The King’s Bird sarà riscattabile per tutto il mese di giugno, mentre Neo Geo Battle Coliseum dal 1 al 15 giugno, Shadows Awakening dal 16 giugno al 15 luglio e Injustice Gods Among Us dal 16 fino al 30 giugno. Parliamo di 4 esperienze tutte molto diverse, che daranno agli abbonati al servizio Xbox Live Gold la possibilità di saltare tra titoli per tutti i gusti.