Xbox: alcuni giochi attesi per il 2020 potrebbero uscire su Xbox Scarlett

Durante gli scorsi mesi abbiamo assistito a molti rimandi di giochi che erano attesi all’inizio del prossimo anno, ad esempio titoli di Ubisoft come WatchDogs Legion e Gods and Monsters. Secondo alcuni insider, c’è la possibilità che anche alcuni giochi targati Xbox Game Studios potrebbero essere posticipati ed uscire anche su Scarlett.

Più nello specifico l’editore della rivista Xbox Magazine, Chris Burke, afferma chiaramente che, dato l’alto numero di giochi in programma per il lancio tra marzo e aprile 2020, a soli sei mesi dal rilascio ufficiale della prossima generazione, probabilmente vedremo molti di quei titoli rimandati di alcuni mesi per accompagnare l’inizio della nuova generazione di console.

Halo Infinite sarà tra i titoli disponibili al lancio di Xbox Scarlett.

Burke ha affermato: “Temo che ne vedremo altri di questi ritardi durante la prossima primavera, perché trovo strano che così tanti titoli siano ora previsti per quel periodo di lancio, a soli sei mesi dalla data di uscita di Scarlett”. Se così dovesse accadere si arriverebbe al lancio delle nuove console in una situazione molto simile a quella che abbiamo avuto durante il lancio di PlayStation 4 e Xbox One, con la maggior parte dei titoli multipiattaforma in uscita su entrambe le generazioni.

Al momento Microsoft non ha svelato ulteriori dettagli su Scarlett, quel che è certo per ora è che la console arriverà sul mercato durante le festività natalizie del 2020. I piani attuali degli Xbox Game Studios sono quelli di concentrarsi sugli annunci degli ultimi giochi che accompagneranno i mesi finali delle console attuali. Cosa pensate delle parole di Burke? Diteci la vostra.