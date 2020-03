Xbox: giochi gratis di Games With Gold di aprile 2020 svelati

Come ogni fine mese, i videogiocatori console sono in attesa del’annuncio dei nuovi giochi gratis per PS4 e per Xbox One. La console di Sony è già stata al centro di un credibilissimo leak sui titoli PS Plus, mentre Microsoft ha or ora svelato i giochi gratis per Xbox One e Xbox 360 inclusi nell’abbonamento mensile Games With Gold. I primi due giochi, inoltre, erano già disponibili da alcuni minuti prima dell’annuncio, come segnalato da vari giocatori tramite Twitter. Vediamo però quali sono i quattro videogame di Games with Gold.

I primi titoli gratis di aprile 2020 sono Project CARS 2 di Slightly Mad Studios, un simulatore di guida, Fable Anniversary, versione rimasterizzata dell’originale gioco rilasciato nel 2004 da Lionhead Studios. Quest’ultimo è disponibile in retrocompatibilità con Xbox One e include anche alcuni miglioramenti se giocato su Xbox One X. Questi due giochi sono disponibili da domani e lo saranno fino al 15 aprile 2020.

Gli altri due giochi sono Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One), un gioco di ruolo in stile carta e penna, e Toybox Turbos (Xbox 360 retrocompatibile con Xbox One), un gioco di guida arcade con 35 veicoli e 18 percorsi. Questi due giochi saranno disponibile a partire dal 16 aprile. Knights of Pen and Paper Bundle scadrà il 16 maggio, mentre Toybox Turbos terminerà la propria permanenza nell’abbonamento il 30 aprile.

Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Microsoft con i giochi gratis di Aprile 2020 del Games with Gold? Siete soddisfatti di quanto proposto oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Diteci cosa ne pensate nei commenti.