Il programma Free Play Days di Xbox torna con una selezione particolarmente interessante per questo fine settimana, confermandosi uno degli strumenti più apprezzati dalla community Microsoft per avvicinarsi a titoli di rilievo senza dover aprire il portafoglio. Quattro giochi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma Xbox, e la presenza di un big name come Diablo 4 di Activision Blizzard rende questa tornata decisamente più allettante rispetto alla media. Per chi non lo conoscesse, il Free Play Days è un'iniziativa ricorrente che consente agli abbonati Xbox di accedere temporaneamente a una selezione di titoli durante il weekend, un po' come i "free weekend" che Steam propone periodicamente sul PC.

La lineup completa di questo weekend include Diablo 4, l'action RPG isometrico di Blizzard Entertainment, affiancato da Tropico 6, il gestionale satirico di Kalypso Media, Bassmaster Fishing, simulatore di pesca dedicato agli appassionati del genere, e infine Worms W.M.D, il classico strategico a turni di Team17 che non smette mai di trovare nuovi fan. Scaricare i titoli è semplice: basta cercare il gioco sull'Xbox Store e premere il pulsante "Installa" o "Free Trial", dopodiché si può iniziare a giocare immediatamente.

Diablo 4 è già incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate: chi volesse continuare l'avventura dopo il Free Play Days non dovrà acquistare il gioco separatamente.

L'inclusione di Diablo 4 non è casuale: Blizzard ha recentemente lanciato la Season 12 del suo action RPG su tutte le piattaforme disponibili, tra cui PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, rendendo questo il momento ideale per avvicinare nuovi giocatori all'ecosistema del gioco stagionale. Le stagioni di Diablo 4 introducono nuovi contenuti, meccaniche di gioco e modifiche al meta, offrendo ogni volta un motivo fresco per tornare a macinare dungeon e raccogliere loot.

Questo dettaglio è strategicamente importante: Microsoft utilizza il Free Play Days come leva per spingere le conversioni verso Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento che include centinaia di titoli. Chi prova Diablo 4 questo weekend e vuole continuare a giocare non dovrà acquistare il titolo separatamente, ma semplicemente attivare o mantenere attiva la sottoscrizione Game Pass Ultimate.