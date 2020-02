Xbox tornerà a mostrare Grounded durante il PAX East 2020

Durante lo scorso X019, Obsidian Entertainment ha presentato Grounded, una nuova IP molto distante da tutto ciò che lo studio di Fallout New Vegas e The Outer Worlds abbia mai sviluppato in passato. Il titolo metterà i giocatori nei panni di alcuni ragazzini che si sono ritrovati ad essere rimpiccioliti alla grandezza pari di una formica, e dovranno sopravvivere alle ostilità di un giardinetto. Dopo l’annuncio, la nuova esclusiva Microsoft è sparita dai radar, ma Xbox è pronta a rimettere il titolo sotto i riflettori prossimamente.

L’aggiornamento arriva qualche ora fa, quando Obsidian ha dichiarato che durante il prossimo PAX East 2020 di Boston, si terrà un panel tutto dedicato a Grounded. Per la precisione il tutto prenderà il via il 29 febbraio e il team di sviluppo farà luce sul “funzionamento del piccolo grande mondo di gioco e sul gameplay di Grounded”.

Obsidian ha anche accennato a una fase beta del gioco per gli utenti iscritti al programma Xbox Insiders, dichiarando che sarà possibile dare una sbirciata a ciò che verrà proposto ai giocatori con Grounded qualche giorno prima del lancio. Non ci resta quindi che aspettare poco più di una settimana per conoscere nuovi dettagli sulla nuova IP targata Obsidian.

Vi ricordiamo che Grounded uscirà in esclusiva su Xbox One e PC durante la prossima primavera. Il titolo non ha ancora una data di uscita meglio specificata, ma è probabile che quest’ultima verrà fornita in concomitanza del prossimo panel al PAX East 2020. Siete curiosi di vedere qualche cosa di più riguardo a Grounded?