La scorsa domenica abbiamo potuto mettere gli occhi su quella che sarà la line up per il prossimo anno di Xbox, Bethesda e Blizzard. Di giochi ne abbiamo visti di tutti i colori e per tutti i gusti, tanto che nel corso dello showcase, ogni genere di videogiocatore ha potuto trovare una o più esperienze da tenere d’occhio a tutti i costi. Con un parco titoli così immenso si prospettano dei mesi molto ricchi su Series X|S e PC.

I giochi che abbiamo visto durante lo scorso Xbox e Bethesda Showcase sono tanti, molti dei quali promettono di lasciare un segno nel futuro dell’industria videoludica. Basti pensare a quanto mostrato di Starfield, la nuova colossale avventura spaziale targata Bethesda, ma non solo. C’è stato anche l’acclamato ritorno di Hollow Knight: Silksong, la presentazione di una nuova classe di Diablo 4 e il primo gameplay di Redfall. E questi sono solo alcuni dei titoli in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Ora, stando a quanto rivela la redazione di Dualshockers, la quale ha assistito all’evento dal vivo, Matt Booty avrebbe rilasciato un commento molto interessante, dichiarando che Xbox ha una miriade di giochi in sviluppo, il che rende abbastanza difficile pianificare tutte le varie finestre di lancio dei suddetti. Booty aggiunge inoltre che tutti i team stanno lavorando molto intensamente e il supporto dei fan di tutto il mondo rende il processo ancora più entusiasmante.

Xbox Has "So Many Games" It's Having Trouble Scheduling Releases, Says Matt Bootyhttps://t.co/pSmppXIJlg pic.twitter.com/1wbH687Nob — Idle Sloth (@IdleSloth84) June 14, 2022

Insomma, Xbox ha tanta carne sul fuoco, ed è chiaro che quanto visto la scorsa domenica durante lo showcase è solo la punta dell’iceberg. Sappiamo che ci sono molti altri titoli in sviluppo che dovranno tornare a mostrarsi, come Fable, Everwild o Perfect Dark, e chissà quali altre meraviglie stanno venendo pianificate negli studi interni di Bethesda e Blizzard.