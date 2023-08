Se siete alla ricerca di un controller che funzioni in modo eccezionale tanto su PC quanto sulla vostra console Xbox, allora è ovvio che la scelta più logica sia quella di rivolgersi allo spettacolare controller Elite Series 2, ovvero a quella che è la seconda generazione di controller “pro” messa in commercio da Microsoft, e pensata per offrire ai giocatori abituati al gaming su console, un controller non solo comodo ed ergonomico, ma anche ampiamente programmabile, e caratterizzato da una qualità costruttiva, francamente, con pochi rivali.

Parliamo di quello che, senza alcun dubbio, è uno dei migliori controller da gioco in circolazione, oggi venduto ad un prezzo davvero ottimo, visto lo sconto del 15% che Amazon sta applicando su diverse colorazioni di questo dispositivo, anche se è quella bianca e nera a destare, indubbiamente, il maggior interesse, giacché disponibile a soli 109,99€!

Si tratta di un prezzo ottimo per un controller del genere, specie perché si tratta, come detto, di un dispositivo di gioco di fascia alta, creato con una grande attenzione ai dettagli ed all’ergonomia, e progettato per permettere al giocatore il massimo della personalizzazione, anche per quanto riguarda il gioco su console.

Dotato di impugnature texturizzate, capaci di offrire un grip eccezionale, per una presa sicura anche dopo ore di gioco (e relativa sudorazione), il controller Elite Series 2 è realizzato con materiali pregevoli e durevoli, ed si propone con una serie di parti modulari che permettono il ricambio delle levette direzionali, oltre che delle leve del paddle posteriore.

Proprio quest’ultimo è certamente il fiore all’occhiello di questo dispositivo, vista la presenza di grilletti posteriori che possono essere adattati alle preferenze del giocatore, grazie ad una serie di regolazioni di sensibilità, pensate per offrire un controllo impeccabile in qualsiasi ambito, ed a prescindere dal genere a cui si sta giocando.

In sintesi, parliamo di un prodotto davvero eccelso, pensato per soddisfare i giocatori più esigenti e che, in questa specifica tornata promozionale Amazon, è disponibile scontato nelle colorazioni Blu, Rossa e Bianca, ma occhio! Poiché il prezzo finale è diverso e solo quello bianco gode del prezzo di acquisto più basso!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!