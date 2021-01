Xbox: i controller vanno ancora a pile? Tutto marketing

Finalmente è stato svelato il motivo per cui il controller incluso nelle confezioni di Xbox Series X|S è alimentato da due pile. Il marketing manager di Duracell UK, Luke Anderson, ha svelato in una recente intervista l’esistenza di una partnership a lungo termine tra l’azienda famosa per le sue pile a lunga durata e Microsoft. Fin dai tempi della 360, infatti, è possibile trovare due pile AA Duracell all’interno della confezione. Ma non è tutto; Luke Anderson ha dichiarato che: “… l’accordo andrà avanti per un po’… va avanti da un po’ e penso che debba andare per un altro po’“, svelando quindi che si tratta di un accordo a lungo termine.

L’accordo quindi prevede che Duracell rifornisca le confezioni, ricambiando la pubblicità attraverso una sponsorizzazione del controller di Microsoft anche nelle proprie confezioni. Si tratta, perciò, di una scelta di marketing, criticata tra l’altro da un’ampia fetta d’utenza, visto anche che il play & charge kit ufficiale di Microsoft per Series X è assai poco reperibile o venduto al doppio del suo valore da terzi.

In difesa di tali critiche, in una dichiarazione per MCV, un rappresentante di Microsoft a specificato quanto segue: “Offriamo intenzionalmente ai consumatori la scelta del tipo di batteria per i nostri Xbox Wireless Crontroller standard” – ha continuato – “Ciò include l’uso di batterie AA di qualsiasi marca, il Play & Charge Kit ufficiale, soluzioni di ricarica dei nostri partner o un cavo USB-C, che può alimentare il controller quando è collegato alla console o al PC“, ha concluso.

Cosa ne pensate in conclusione della scelta di Microsoft? Vi infastidisce oppure gradite che il nuovo controller di Series X venga alimentato di base da due pile AA? Fatecelo sapere nei commenti!