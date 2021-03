Xbox: i giochi Atlus arriveranno sulle console Microsoft?

Atlus potrebbe in futuro cominciare a sviluppare giochi anche per Xbox? Non c’è ancora una conferma ufficiale in merito ma il nuovo sondaggio del team di sviluppo (in collaborazione con SEGA) sembrerebbe aprire a questa possibilità. Ogni anno infatti, il developer giapponese lancia un questionario al pubblico, per conoscere la sua preferenza verso le piattaforme di destinazione dei titoli. Per la prima volta in assoluto è comparsa anche la famiglia di console prodotta da Microsoft.

Nel sondaggio viene chiesto se i giocatori vorrebbero vedere alcuni dei franchise chiave di Atlus, come ad esempio la serie Persona, Shin Megami Tensei, Etrian Odyssey e molti altri anche su Xbox. Si tratta di un’apertura decisamente importante, visto che nella storia recente il developer ha deciso di pubblicare i suoi giochi su console Sony come PlayStation 3 e PlayStation 4, PC (come il recente arrivo di Persona 5 Striker) e ovviamente Nintendo Switch ma ha ignorato di fatto tutti gli sforzi del colosso di Redmond nell’ambito gaming. In passato c’era stata una sorta di apertura, con la release di alcuni titoli (tra cui Catherine su Xbox 360 e due spin-off di Persona 4) ma non si è mai concretizzata in una collaborazione a lungo termine.

Chiaramente la storia di Xbox in Giappone non è delle più felici. In tanti ricorderanno gli sforzi di Phil Spencer e più in generale della divisione gaming di Microsoft di provare ad entrare nel mercato del Sol Levante. Alcuni sono stati più o meno un successo, come ad esempio Blue Dragon, altri invece si sono rivelati una vera e propria sconfitta come l’oramai famosa cancellazione di Scalebound. Un eventuale interesse del pubblico verso i giochi Atlus potrebbe essere un assist al brand decisamente importante e non è dunque escluso che nel prossimo futuro sarà possibile assistere ad una pubblicazione più regolare dei giochi su servizi e console di Redmond.

La domanda comunque la rivolgiamo noi a voi: sareste contenti di vedere in un prossimo futuro le serie più famose di Atlus essere pubblicate anche su Xbox? Fateci sapere la vostra lasciando un commento a questa notizia!