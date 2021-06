Xbox: i giochi Series X gireranno anche su One, ecco come

Mentre avanziamo sempre più a grandi falcate all’interno della nuova generazione di console, il pensiero di molti videogiocatori ricade spesso sulle piattaforme come PlayStation 4 e Xbox One, e per quanto ancora saranno supportate da Sony e Microsoft. Sappiamo già che molti titoli ed esclusive usciranno in formato cross-generazionale, ma ci sono già alcuni giochi che sono vere e proprie esclusive di nuova generazione per diversi motivi, soprattutto tecnici.

All’interno di un recente post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft ha menzionato che in futuro i giochi che usciranno su Xbox Series X|S saranno giocabili tranquillamente anche dai possessori di Xbox One. Questo accadrà grazie a xCloud, la piattaforma di gaming in streaming che la compagnia i Redmond sta portando avanti ormai da diversi mesi, e che molto presto non sarà più solamente legata ai dispositivi mobile, ma anche ad alcune Smart TV e alle console della famiglia Xbox.

Ciò può significare solo una cosa, ovvero che un hardware del 2013 sarà in grado di far girare giochi esclusivi per Series X, estendendo il ciclo vitale di quelle che normalmente sarebbero console da staccare e mettere in vetrina. “Per i milioni di persone che giocano oggi su console Xbox One, non vediamo l’ora di condividere di più su come porteremo molti di questi giochi di nuova generazione, come Microsoft Flight Simulator, sulla loro console tramite xCloud, proprio come facciamo con dispositivi mobili, tablet e browser”, afferma Will Tuttle, redattore capo di Xbox Wire di Microsoft.

Al momento non è chiaro quando verrà attivato il servizio xCloud anche su console, ma sappiamo che tale possibilità di streaming è usufruibile abbonandosi al servizio Xbox Game Pass in versione Ultimate.