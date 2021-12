Xbox: i manager rimpiangono Lionhead Studios, i creatori di Fable

Durante il documentario Power On: The Story of Xbox, i dirigenti della divisione gaming di Microsoft hanno voluto parlare anche della chiusura di Lionhead Studios, i creatori della serie di Fable. E purtroppo hanno dei grossi rimpianti in merito, un po’ come avvenuto con Bungie, ovviamente con le differenze contestualizzate al periodo.

Lionhead è stata fondata nel 1997 da Molyneux, Mark Webley, Tim Rance e Steve Jackson. Poco meno di dieci anni dopo, nel 2006, venne acquisita da Xbox, dove sotto la direzione Microsoft ha continuato a lavorare alla saga di Fable fino al 2014. Successivamente, nel 2016, il management della casa di Redmond optò per la chiusura dello studio, che aveva già subito la figura di perdite importanti come uno dei suoi fondatori. Ora, in occasione del documentario, alcune figure chiave hanno dei rimpianti enormi per quella decisione, a partire da Sarah Bond. “Abbiamo acquisito Lionhead nel 2006 e l’abbiamo chiuso nel 2016. Un paio di anni dopo abbiamo riflettuto su questa esperienza: cosa abbiamo imparato e come non ripetere questo sbaglio?”, ha dichiarato la Head of Game Creator Experiences di Xbox.

“Quando acquisisci uno studio per quello che sono capaci di fare, il tuo lavoro deve essere quello di lasciarli liberi e accelerare il processo creativo, non fargli fare quello che vuoi tu”, le parole invece ddi Phil Spencer. Per Shannon Loftis, che ha diretto la sezione di publishing di Xbox, i rimpianti sono ancora più grandi. “È stato uno dei nostri più grandi passi falsi. Vorrei che fossero uno studio ancora attivo”, ha dichiarato Loftis.

Nonostante la chiusura di Lionhead Studios, Xbox continua a preservare la sua IP di maggior successo, ovvero Fable. Un reboot del gioco è in sviluppo per Xbox Series S e Xbox Series X presso Playground Games, ma maggiori novità in merito arriveranno solamente nel corso dei prossimi anni.