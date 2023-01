La pubblicazione di alcuni dettagli legati all’uscita di Exoprimal, il videogioco sparatutto in terza persona di Capcom, sta alimentando un nuovi dubbi strettamente connessi al cloud gaming di Xbox. Nella pagina ufficiale dedicata alla vendita del gioco viene specificato che arriverà su console e cloud, senza fare alcuna menzione del Game Pass. L’assenza di questa specifica pubblicazione ha ispirato nuovi speculazioni legate al cloud di Xbox: sarà slegato del tutto dal Pass, oppure si tratta di una semplice distinzione di comodo? Exoprimal lancerà un servizio distinto quindi?

Ad evidenziare la cosa è stato un utente Twitter, Klobrille, sottolineando che il titolo non è stato confermato per Game Pass e la sua pagina Xbox Store indica solamente “console e cloud”: “Exoprimal di Capcom sembra essere il primo gioco ad uscire specificamente su “Console e cloud” senza essere un titolo Xbox Game Pass”, si legge nel post sul suo profilo personale. Essendo che gli abbonati ad Xbox Game Pass possono già fruire cloud gaming, anche se in versione beta, in moltissimi non ci hanno visto nulla di male in questo dettaglio. Potrebbe trattarsi semplicemente di un errore, oppure di informazioni preliminari che anticipano un successivo annuncio.

Molti sono i titoli attualmente disponibili nel cloud di Xbox, come anche le aggiunte che l’azienda sta gradualmente apportando al servizio. Si sarà trattato sul serio di un errore nel caso di Exoprimal? Non ci resta che attendere nuovi dettagli riguardo alla pubblicazione di questo videogioco, prestando molta attenzione alle dinamiche che lo porteranno sul mercato.

I don't know exactly what to make out of this, but Exoprimal by Capcom seems to be the first game that lists "Console & Cloud" without being an announced Xbox Game Pass title.https://t.co/QFWfRYh4jB pic.twitter.com/SrdlAu3w4I

— Klobrille (@klobrille) January 4, 2023