Xbox, il documentario ufficiale è ora disponibile gratis e in italiano

Annunciato nel corso della festa dei vent’anni di Xbox, il documentario dietro la storia del brand dedicato al gaming di Microsoft è rimasta un po’ un’incognita a livello di distribuzione. Sapevamo già che sarebbe stato diviso in sei parti, ma le modalità di fruizione e delle piattaforme su cui sarebbe approdato erano rimaste ancora sconosciute, almeno fino a questa mattina, dove a sorpresa la casa di Redmond ha lanciato il tutto sul proprio canale YouTube.

Power On: The Story of Xbox (questo il nome ufficiale del documentario) è infatti stato pubblicato sul servizio di Google intorno alle prime ore del mattino. Il documentario è diviso appunto in sei parti e sono completamente gratuite da guardare. Il tutto è disponibile anche con i sottotitoli in Italiano, insieme ad altre 29 lingue che riescono così ad includere buona parte dei paesi al mondo. Oltre che su YouTube, il documentario è anche disponibile su altri servizi come ad esempio Redbox, The Roku Channel, il sito ufficiale di Microsoft e IMDb TV.

Il lavoro di Microsoft non si avvale solamente di interviste e immagini, ma anche di filmati video originali delle varie epoche delle console Xbox. Si parte ovviamente dalla prima, storica piattaforma Microsoft, con le prime puntate dedicate solamente allo sviluppo e al lancio del primo hardware casalingo. Le altre invece raccontano il periodo di Xbox 360, tra grandi successi e imprevisti come l’anno rosso della morte. L’ultimo capitolo è ovviamente dedicato all’epoca che stiamo vivendo, tra Xbox Game Pass e nuovi modi di giocare.

Le sei puntate di Power On: The Story of Xbox sono disponibili a questo indirizzo. La visione è ovviamente consigliata sia se siete amanti del brand, sia se amate i videogiochi in generale, visto che racconta la genesi di uno dei marchi più importanti che ancora oggi è attivo sul mercato.