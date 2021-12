Xbox: il nuovo poster ufficiale vi farà venire gli incubi

Xbox negli ultimi mesi sta percorrendo una crescita incredibile. Con il recente rilascio di Halo Infinite, il seguito di una delle saghe più amate esclusive sulle console targate Microsoft, la piattaforma ha attirato a sé un’utenza ancora più vasta di prima, visto tutto ciò che soltanto questo titolo riesce ad offrire (qui potete trovare la nostra recensione). Ultimamente la console sta indubbiamente mantenendo una buona reputazione quindi, constatabile anche da dati che riportano un aumento di vendite non poco importante in Giappone.

Di recente Xbox ha anche spento la candelina dei suoi primi 20 anni, e i festeggiamenti non sono di certo mancati. Il 15 novembre 2001 è la data di debutto di questa console, e per l’occasione un mese fa sono state messe in vendita delle nuove cuffie e pad celebrativi, assieme a vario merchandising ed eventi. Tra questi ultimi, ad esempio, abbiamo il sito ufficiale di Xbox che per un periodo, nel mese di novembre, ha visto le sue grafiche totalmente aggiornate (o meglio, riportate indietro) per rispecchiare il portale com’era anni fa. Fu addirittura aperto un museo digitale interattivo, dove era possibile visualizzare alcuni dei momenti più iconici per la console.

Ebbene, pare che i tuffi nel passato non siano ancora finiti: di recente, infatti, sono stati aggiunti nuovi oggetti all’interno del negozio di Xbox, tra cui un poster che farà venire i brividi a chiunque abbia mai posseduto una Xbox 360. All’interno di questo, infatti, è raffigurato nientepopodimeno che il fatidico Red Ring of Death (Anello rosso della morte): se quindi volete procurarvi degli incubi facili, adesso Xbox ha la soluzione per voi.

Il Red Ring of Death era l’ultima cosa che un possessore di Xbox 360 avrebbe mai voluto vedere. Questo “simbolo” appariva sul tasto di accensione della console in occasioni in cui la piattaforma non era più in grado di funzionare a dovere: a quel punto non c’era più nulla da fare, e tutto ciò che rimaneva era portarla ad aggiustare. Questa terribile immagine è adesso impressa su un poster che potete acquistare sul negozio ufficiale di Xbox al prezzo di 24,99$.