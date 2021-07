Xbox: il pad potrebbe cambiare, il DualSense ha ispirato la compagnia

Una delle novità più interessanti proposte dalla nuova generazione di console Sony è sicuramente il DualSense. Grazie alle funzionalità inserite nel pad di PlayStation 5 i giocatori sono ora in grado di immergersi maggiormente all’interno dei mondi virtuali. È innegabile che questa evoluzione sensoriale sia affascinante, e ad accorgersene c’è anche Phil Spencer, con il capo della divisione Xbox che, durante una recente intervista ha elogiato il pad di PS5, e non solo.

All’interno dell’ultimo episodio andato in onda del Kinda Funny Gamescast, Phil Spencer ha affermato che non verrà rilasciato alcun casco per la realtà virtuale per Xbox nel prossimo futuro. A differenza di ciò, Spencer ha voluto suggerire che il discorso sarebbe diverso per quanto riguarda una versione aggiornata ed evoluta del pad per le console di nuova generazione Xbox Series X|S.

“Stiamo pensando a diversi tipi di dispositivi che possano portare i nostri giochi in più luoghi. Probabilmente c’è del lavoro che faremo anche sul controller. Penso che Sony abbia fatto un ottimo lavoro con il suo recente controller e quando diamo un’occhiata ad alcune di queste funzionalità pensiamo che ci siano alcune cose che dovremmo fare”. Questo è quanto ha affermato Phil Spencer, sottolineando che probabilmente anche Xbox in futuro potrebbe vantare di un pad molto vicino al DualSense di Sony.

È innegabile che delle volte, le trovate di alcune compagnie vadano a cambiare le carte in tavola in meglio, e di conseguenza anche altre società “rivali” prendono spunto proprio da quelle migliorie. Questo permette di portare l’industria videoludica ad evolversi costantemente, e sicuramente il DualSense con tutte le sue nuove funzionalità è stato, e sarà, di forte ispirazione per molti.