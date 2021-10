Xbox in crisi? Come no, i ricavi superano di gran lunga le aspettative

Dal lancio di Xbox One, Xbox è sempre stata vista come una divisone in crisi. Non per altro i primi anni della passata generazione furono problematici, ma Phil Spencer è riuscito a sorprendere tutti e a ribaltare completamente la situazione, grazie ad acquisizioni, scelte oculate e soprattutto un grande amore per i videogiochi. Negli ultimi anni, quindi dal 2018 in avanti, Xbox ha cominciato a risalire la china con risultati finanziari decisamente interessanti, risultati che fanno ben sperare per continui investimenti lato gaming.

Microsoft: Gaming revenue increased 16% in FY 2022 Q1. Above estimate of "low double digits." That's nearly $3.6B in sales for Xbox in the quarter. Which is a record Q1. Xbox Content & Services rose 2%. Growth in XGP subs & 1st party. Hardware sales up 166% on strong demand. pic.twitter.com/ZYLcMj6s2l — Dom (@DomsPlaying) October 26, 2021

Microsoft ha proprio recentemente pubblicato il resoconto finale per il quarto dell’anno fiscale 2022, che si è concluso ufficialmente il 30 settembre scorso. Tra tutte le voci presenti, quello che ci interessa maggiormente è certamente il “settore gaming”, che comprende software, hardware e servizi. In pratica tutto l’ecosistema Xbox.

Microsoft è riuscita a ottenere una crescita del 16% (certamente di più di quanto preventivato da Microsoft stessa), che a livello puramente fiscale si tramuta in 3,6 miliardi di dollari, con il 166% di aumento delle vendite hardware (Xbox Series X|S in primis) e il 2% in più per quanto riguarda i servizi. Sui servizi ci si aspettava qualcosina di più, ma c’è anche da dire che i mesi più importanti saranno i prossimi, dove arriveranno i primi pesi massimi per Xbox Game Pass, come Halo Infinite e Forza Horizon 5. In generale, comunque, si tratta del risultato Q1 migliore mai registrato dalla compagnia per il settore gaming. In 12 mesi, Xbox ha ricavato 15,87 miliardi di dollari, anche in questo si tratta del dato migliore di sempre per la divisione.