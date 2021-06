Xbox: in USA vengono regalate console per promuovere le vaccinazioni

Purtroppo, la piaga del coronavirus continua ad affliggere il mondo, nonostante l’arrivo dei vaccini. Un problema che ha a che fare anche con la scarsa educazione riguardo questi ultimi, e all’allarmismo generale instillato da qualcuno. Negli Stati Uniti, con contagi in calo, ma con la paura di un’ennesima ondata, Xbox ha deciso di donare migliaia di console per promuovere le vaccinazioni. Sul canale Twitter ufficiale, la divisione del colosso di Redmond ha dichiarato quanto segue:

“Stiamo donando nuove console Xbox a ‘Boys & Girls Clubs’ nelle comunità duramente colpite, per aiutare a promuovere le vaccinazioni negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di poter supportare il National Month of Action. Insieme, possiamo ottenere qualsiasi cosa: vale la pena tentare“, ha concluso il tweet. Un’iniziativa di tutto rispetto, capitanata assieme all’organizzazione non profit ‘Boys & Girls Clubs’, da sempre schierata a favore dello sviluppo di ragazzi e ragazze. D’altronde, gli Stati Uniti sono stati duramente colpiti dal virus, con oltre 33 milioni di casi in totale a partire dall’inizio della pandemia.

Microsoft ha quindi deciso di scendere in trincea per raggiungere l’obiettivo del National Month of Action, ovvero quello di vaccinare il 70% della popolazione statunitense entro il 4 luglio 2021. Un’impresa ardua ed ambiziosa, ma per cui, come specificato dalla nota casa produttrice, vale la pena tentare. I vaccini, oltre al senso di responsabilità, sono infatti la nostra unica arma a disposizione per poter sconfiggere definitivamente questa terribile piaga, e per poter tornare alle nostre vite di sempre.

We're donating new Xbox consoles to @BGCA_Clubs in hard-hit communities to help drive vaccine education in the US.

We're proud to support the National Month of Action: https://t.co/jCOopZsyzc

We can achieve anything together – it’s worth a shot. pic.twitter.com/5dTKyc3u09

— Xbox (@Xbox) June 2, 2021