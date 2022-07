Con la nuova generazione, Microsoft potrebbe aver trovato la chiave giusta per trionfare nel mercato. Come annunciato da Satya Nadella, infatti, la nuova generazione di Xbox è quella che vende meglio di tutte. Dal lancio del brand, avvenuto nel lontano 2001, nessun hardware ha mai venduto così tanto come gli ultimi hardware del colosso di Redmond.

Nadella, CEO di Microsoft, ha dichiarato questi dati durante la consueta call tra azionisti e investitori. “Microsoft ha venduto più console rispetto a ogni generazione precedente di Xbox”, le parole di Nadella, che fanno riferimento ai primi due anni di vita di ogni singolo hardware. Le console di nuova generazione di Redmond hanno dunque superato sia il primo modello che la 360, all’epoca un vero e proprio must have per ogni giocatore.

Ci sono ovviamente diversi motivi per cui le nuove console di Xbox sono così profittevoli e hanno ottenuto un grande successo. Il primo riguarda sicuramente l’offerta: con Game Pass, per esempio, sempre più giocatori si sono convinti ad acquistare una console Microsoft, per il grande valore delle esclusive e dei prossimi titoli che saranno aggiunti al catalogo. Un altro fattore importante è sicuramente legato alla scarsità delle console: se da un lato Sony può contare su due modelli identici di PS5 (al di là dell’assenza del lettore Blue-ray), Microsoft ha invece lavorato a due hardware differenti, uno dei quali sembra non soffrire troppo la crisi dei semi conduttori. Il risultato è che dei due modelli, almeno uno è quasi sempre disponibile praticamente ovunque, anche nei negozi fisici e non solo nei vari retailer online.

Il successo di Microsoft in questa generazione è evidente e questi numeri continueranno a sostenere le prossime mosse del colosso di Redmond. Il sorpasso a livello di unità vendute su PS5 ancora non c’è, ma come abbiamo già capito la strategia di Microsoft è ben diversa da quella dei competitor, premiando la società anche sul versante hardware.