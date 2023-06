Anche se si tratta di un mercato relativamente di nicchia, sembra che tutte le aziende tecnologiche vogliano avere un headset VR nel proprio catalogo dispositivi. PlayStation ha investito molto nella realtà virtuale da quando ha lanciato il primo sistema PS VR nel 2016, così come grandi aziende tech come Google, Apple, Meta e altre ancora stanno spingendo molto in tal senso. Tuttavia, un’azienda che non ha mai mostrato alcun interesse per questa tecnologia è Xbox, e questo perché, a quanto pare, non crede che al momento ci sia un pubblico interessato.

Il responsabile di Xbox Game Studios, Matt Booty, ha dichiarato in una recente intervista all’Hollywood Reporter che il mercato della VR e dell’AR è attualmente troppo piccolo perché Xbox possa investirvi, e che Xbox considera di successo solo i giochi che raggiungono circa 10 milioni di giocatori totali. Booty suggerisce che questo tipo di scala non è al momento fattibile nel mercato VR/AR, ma sostiene che Xbox potrebbe dilettarsi se mai si raggiungesse un punto in cui “c’è un pubblico”.

“Credo che per noi si tratti solo di aspettare che ci sia un pubblico”, dice Booty. “Siamo molto fortunati ad avere queste grandi IP che si sono trasformate in franchise con grandi community. Abbiamo 10 giochi che hanno superato i 10 milioni di giocatori, il che è un risultato piuttosto importante, ma questo è il tipo di scala di cui abbiamo bisogno per vedere il successo del gioco e non è ancora arrivato con AR e VR”.

Se la metrica del successo di Xbox si aggira intorno ai 10 milioni di giocatori, allora è difficile che l’azienda entri presto nel mercato dei visori. Anche con i titoli VR più popolari che PlayStation ha lanciato nel corso degli anni, come Horizon: Call of the Mountain e Astro Bot: Rescue Mission, nessuno si è avvicinato ai 10 milioni di giocatori. In effetti, la stessa PS VR2 non si è avvicinata nemmeno a quel numero, anche se ha superato l’originale durante la sua finestra di lancio, vendendo circa 600.000 unità nelle prime sei settimane.

Con questi numeri, è facile capire perché Xbox potrebbe essere ancora un po’ cauta nell’investire soldi in un progetto VR che potrebbe o meno dare frutti (il rischio Kinect è dietro l’angolo). Dal momento che siamo esposti a questo fenomeno con una certa frequenza, è facile dimenticare che si tratta di un mercato incredibilmente di nicchia, soprattutto per quanto riguarda i videogiochi, dove i titoli che vendono il sistema sono pochi. Siamo ancora lontani da giochi VR che possano interessare a 10 milioni di giocatori su base regolare, e sembra che Xbox sia felice di concentrarsi su titoli standard.

Chissà se la realtà virtuale riuscirà mai a prendere piedi, dopotutto, nonostante il mercato sia quello attuale, è indubbio che Phil Spencer sia comunque interessati, basti pensare che Xbox One X al lancio era stata presentata con il supporto VR. Vedremo cosa succederà.