Dopo anni di richieste da parte della community, Phil Spencer ha annunciato ufficialmente un importante aggiornamento per l’app Xbox su PC. L’annuncio è stato diffuso in una lunga intervista al CEO di Microsoft Gaming e successivamente riportato su Twitter da Tom Warren, giornalista di The Verge.

Phil Spencer ha specificato che l’update all’app di Xbox segnerà, in qualche modo, l’inizio delle prime produzioni targate Xbox Game Studios. “Abbiamo ascoltato molto la community ed è chiaro che è passato fin troppo tempo da quando abbiamo lanciato un gioco davvero importante di produzione interna”, le parole di Spencer, che ha accusato il COVID-19 di aver rallentato alcuen produzioni. Il 2023 segnerà dunque un nuovo anno per il brand di Microsoft, con l’arrivo di giochi come RedFall e Starfield, oltre che Forza Motorsport.

L’aggiornamento dell’app Xbox su PC è però un ulteriore fattore importante di forza: da anni la community chiede infatti un revamp dell’applicazione, che molto spesso si è presentata e aggiornata con diversi bug, uno dei quali impedisce di eliminare spazio dall’hard disk o dal SSD anche dopo aver disinstallato correttamente un gioco. La speranza per gli utenti è che la nuova app sia più funzionale, più veloce e soprattutto priva di qualsiasi tipo di errore grave.

Microsoft’s Xbox chief: “One thing we’ve heard loud and clear is that it’s been too long since we shipped what people would say was a big first-party game.”

— Tom Warren (@tomwarren) October 31, 2022