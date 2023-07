A poche ore dalle battute finali della, tanto agognata, acquisizione di Activision da parte di Microsoft, con un Tweet fra il malinconico, e il grato, il celebre Larry Hryb, meglio conosciuto come Major Nelson dalla “community verdecrociata”, dichiara di lasciare Xbox dopo venti, lunghi, anni.

Da sempre una delle figure chiave della comunicazione di Xbox, senza dimenticarsi il suo ruolo da Director Of Programming, Major Nelson era un volto ricorrente della compagnia, sempre pronto a comunicare con i giocatori tramite il blog di Xbox, il podcast settimanale, il suo profilo Twitter e, ovviamente, tutti gli eventi dal vivo in cui Xbox presenziava.

Larry “Major Nelson” Hryb è stato un elemento stabile all’interno dell’organigramma di Xbox, come uno dei volti ricorrenti, anche in pubblico, per quanto riguarda la divisione gaming di Microsoft. Entrato nella compagnia nel 2001, è passato nel 2003 all’interno di Xbox e si è occupato soprattutto della gestione della piattaforma Xbox Live, ma anche di altri aspetti delle console e dell’esperienza utente in generale.

After 20 incredible years, I have decided to take a step back and work on the next chapter of my career. As I take a moment and think about all we have done together, I want to thank the millions of gamers around the world who have included me as part of their lives. (1/3)

— Larry Hryb ✨ (@majornelson) July 14, 2023