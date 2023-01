Colpo di scena: nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato un aumento di prezzo di Xbox Series S e Series X. La notizia arriva poche settimane dopo il secondo incremento in India. Questa volta l’aumento del costo delle due console è destinato al Giappone, come specificato dal colosso di Redmond in un comunicato stampa.

Andiamo con ordine: l’aumento di prezzo sarà attivo dal 17 febbraio 2023. Non si tratta dunque di una decisione con effetto immediato (come accaduto invece con PS5), ma più di un annuncio che servirà a preparare i giocatori che vogliono entrare in possesso di una nuova console tra poche settimane. Anche con l’aumento, le console costeranno comunque rispetto ai prezzi occidentali: Xbox Series X passa dai 421 Dollari attuali a 460 Dollari, mentre Series S passa dai 247 Dollari attuali a 291 Dollari. I prezzi sono stati ovviamente convertiti dallo Yen al Dollaro statunitense.

“Dopo aver valutato con attenzione le condizioni del mercato in Giappone, abbiamo deciso di cambiare il prezzo consigliato delle nostre console. Valutiamo regolarmente l’impatto dei prezzi locali per mantenere una certa linea con tutti i paesi dove operiamo. Questa revisione colpirà i nostri clienti ed è stata una decisione difficile da prendere, ma continueremo a lavorare per poter assicurare ai nostri giochi la miglior esperienza possibile”, le parole di un rappresentate di Microsoft dichiarate a Gematsu. Le due console non subiscono mutamenti di prezzo in Occidente, rimanendo dunque disponibili sul mercato (e acquistabili su Amazon) al prezzo di 299,99 Euro per Series S e 499,99 Euro per Series X.

Lo scorso anno, Phil Spencer avvisò i giocatori Xbox che i prezzi sarebbero potuti aumentare, evitando però di specificare per quali prodotti. Il primo aumento è stato quello dei giochi, che si sono così allineati alla concorrenza. E ora, probabilmente, è solo questione di tempo prima che il Game Pass possa aumentare di prezzo, magari dopo l’acquisizione di Activision Blizzard, al momento prevista per l’estate del 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

