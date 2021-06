Xbox: le sorprese non finiscono qui, annunciato un altro evento!

La giornata di ieri è stata probabilmente la più intensa dell’E3 2021. Abbiamo visto un sacco di eventi ma quello di punti è stato sicuramente quello relativo a Xbox e Bethesda nel quale sono stati mostrati diversi titoli, alcuni di questi davvero importanti. C’è da dire che comunque la mancanza di alcune opere si è fatta sentire e molti utenti non si sono trovati pienamente soddisfatti. Halo Infinite doveva essere, ad esempio, il protagonista ma a quanto pare i vertici della compagnia americana hanno deciso di non mostrarci molto puntando principalmente sul comparto multiplayer che ricorda molto quello visto nel terzo capitolo, amatissimo dagli appassionati.

A quanto pare però le sorprese non finiscono qui, in queste ore è stato infatti annunciato un altro evento che si terrà giovedì 17 giugno alle ore 19:00 (orario italiano). Saranno presenti Double Fine, Obsidian, Ninja Theory, Rare e molti altri ancora e ospitato da Kinda Funny Xcast e Parris Lilly di Gamertag Radio.

È importante sottolineare che Microsoft menziona specificatamente che questo show presenterà “conversazioni con gli sviluppatori” e non menziona grandi rivelazioni. Potrebbe trattarsi quindi di un “dietro le quinte” dello sviluppo di titoli già annunciati proprio nella giornata di ieri con, magari, qualche sezione di gameplay inedita.

C’è da dire che questa vetrina estesa potrebbe riservare qualche sorpresa e per questo vi invitiamo a segnarvi sul calendario la data, non si sa mai che Microsoft possa svelare qualcosa di davvero interessante specialmente per quanto riguarda il servizio Xbox Game Pass, un altro dei protagonisti dell’evento svoltosi ieri. Insomma, attenderemo per scoprirne di più, fateci sapere come avete trovato l’evento di ieri con un commento qui sotto nella sezione dedicata invitandovi, come di consueto, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali dettagli in merito.