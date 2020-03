Xbox Lockhart: la console entry level sarà annunciata a breve?

Stiamo andando con passi sempre più veloci verso la prossima generazione di console. Già da svariate settimane Sony e Microsoft non fanno altro che parlare dei loro futuri sistemi d’intrattenimento. Ma stando a svariati rumor Xbox Series X e PS5 non saranno le uniche console che ci accompagneranno durante la prossima generazione. Diversi bisbigli mediatici suggeriscono anche l’arrivo di certe console “entry level” come per esempio la tanto chiacchierata Xbox Lockhart. Stando a svariati insider questa console sarà un’alternativa economica alla top di gamma Series X.

Durante la giornata di oggi siamo andati a scoprire nuovi (potenziali) dettagli su questo tanto discussa Xbox Lockhart. Stando a svariati insider il progetto sarà rivelato prestissimo da parte di Microsoft. La console entry level sarà “progettata” con l’intenzione di offrire un hardware con una potenza pari a circa 4 TFLOPS. L’architettura utilizzata per Xbox Lockhart sarà di tipo RDNA e renderà questa console entry level più performante rispetto all’attuale Xbox One X.

Il prezzo di questa specifica console (stando sempre alle parole dei insider) non supererà i 300 dollari, così da renderla accessibile a una certa fascia di pubblico (che magari non vuole spendere 399/499 dollari per Series X). Non risulta però ancora chiaro se Xbox Lockhart verrà lanciata in concomitanza con l’uscita di Xbox Series X. Stando ai vari rumor la console entry level dovrebbe arrivare qualche mese dopo l’uscita della top di gamma Microsoft (più precisamente durante il 2021).

Ovviamente per il momento Microsoft non ha commentato in alcun modo queste specifiche notizie. Quindi, come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere ogni singolo dettaglio con le dovute pinze. Noi vi aggiorneremo su tutto appena ci saranno conferme (o smentite) da parte dei diretti interessati!