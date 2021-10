Xbox loda Sony, Valve e Oculus, ma si tiene ancora alla larga dal VR

Phil Spencer di Xbox è tornato a parlare della console e del mondo dei videogiochi durante un’intervista col Wall Street Journal, e oltre ad aver condiviso dettagli sulle strategie di acquisizione degli studi di sviluppo, ha anche avuto modo di lodare gli sforzi dei rivali Sony, Valve e Oculus nel campo della Realtà Virtuale. Tuttavia, pare che Microsoft non voglia ancora investire in prima persona in questo tipo di tecnologia.

Mentre i dispositivi per la Realtà Virtuale procedono lentamente il loro viaggio verso una disponibilità e una fruizione sempre più standardizzata e diffusa, Microsoft in questi anni è tra le aziende big del settore dei videogiochi a non aver mai espresso interesse nella tecnologia. Mentre da un lato abbiamo il PSVR di Sony, i visori di Oculus in mano a Facebook e l’HTC di Valve, le console Microsoft non hanno implementato soluzioni tecnologiche simili e pare che la strada per arrivare a un VR di Xbox sia ancora tutta da percorrere.

Phil Spencer di Xbox, durante l’intervista al Wall Street Journal, ha riferito le seguenti parole: “Siamo concentrati molto di più sul lato software in questo momento. Quando penso ai mondi immersivi e penso alla connessione di un giocatore e della community, questo è qualcosa che è molto in alto nella nostra lista di investimenti. […] Io applaudo a quello che sta facendo Sony, applaudo a quello che sta facendo Oculus, quello che ha fatto Valve. Voglio dire, ci sono un sacco di buoni giocatori là fuori che hanno fatto un lavoro VR incredibile. Ma sì, resteremo come azienda in questo momento nello spazio consumer focalizzato sul software, e penso che sia una buona scommessa.”

PSVR

Phil Spencer nel 2019 fece commenti negativi sul VR, definendo la Realtà Virtuale “isolante” e distante da una visione comunitaria dei videogiochi, ma nel tempo l’opinione verso questa tecnologia si è addolcita. Nonostante tutto, sembra che l’arrivo della Realtà Virtuale su Xbox sia ancora molto lontano.